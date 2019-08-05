«أبوتريكة» ينعى شهداء «معهد الأورام» بكلمات مؤثرة

05 أغسطس 2019 - 05:20 م

نعى النجم محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، شهداء انفجار معهد الأورام في المنيل، صباح اليوم الإثنين، والتي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين.

ونشر «تريكة» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رحم الله ضحايا انفجار معهد الأورام بالمنيل».

واختتم: «واكتبهم من الشهداء يارب العالمين، وبالشفاء للمصابين والجرحى يا رب العالمين، وحفظ الله مصر وشعبها».

يذكر أن الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين شهدت انفجارًا قويًا، أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين.