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اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية

عرب وعالم

اشتباكات بين المتظاهرين
اشتباكات بين المتظاهرين

أحمد سالم

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اشتباكات

المتظاهرين

هونج كونج

اندلعت اشتباكات بين العشرات من المتظاهرين ومجموعة صغيرة من المواطنين في منطقة نورث بوينت في جزيرة هونج كونج، وذلك بسبب محاولة المتظاهرين إقامة حواجز في المنطقة.

وتراشق المتظاهرون والمواطنون بالزجاجات والحواجز المرورية في الاشتباك الحاد الذي اندلع نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وجرى تداول عدة مقاطع فيديو للاشتباكات على موقع "تويتر"، يظهر خلالها المواطنون وهم يشتبكون مع المتظاهرين بالعصى فيما يبدو هجوما منسقا، ولا تظهر قوات الشرطة في المقاطع.

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