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تشوه وجه ريم البارودي نتيجة عملية تجميل

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ريم البارودي
ريم البارودي

محمد فضل- متابعات

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صدمت الفنانة ريم البارودي متابعيها بعدما نشرت صورًا جديدة لها بعد إجرائها عملية تجميل عن طريق حقن وجهها بالكولاجين.

وظهرت الفنانة بشكل مختلف تمامًا، اعتبره البعض أسوأ بكثير من الأول وأنها لم تكن في حاجة لهذه العملية التي غيرت ملامحها بشكل لم يعجب الجهور.

وكانت ريم البارودي، كشفت عن خضوعها لحقن الكولاجين في الوجه مؤخرًا ولم تتردد في الكشف عن صورها بعد الخضوع لهذه العملية التجميلية التي قام بها طبيب مصري شهير.

وكانت الفنانة ريم البارودي تمكنت من تحقيق نجاح كبير خلال الأيام الماضية من خلال مسرحية "جوازة مرتاحة"، والتي يشاركها بطولتها الفنان أحمد صفوت، حيث نجحت المسرحية في تحقيق إقبال كبير دفع صناعها لزيادة أيام العرض المتفق عليها.

مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

من ناحية أخرى، تتواجد ريم البارودي بالدراما من خلال مسلسل "قيد عائلي"، والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم.

ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي ومنة فضالي وأحمد زاهر.




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