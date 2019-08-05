«أمسكها من منطقة حساسة»..هتك عرض مضيفة طيران إماراتية

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مضيفة طيران
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محمد فضل- متابعات

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الامارات

هتك عرض

مضيفة طيران

منطقة حساسة

أقدم مسافر عربي، يحمل الجنسية الأمريكية ويبلغ 31 عامًا، على هتك عرض مضيفة طيران إماراتية داخل الطائرة بمسكها من منطقة حساسة وهتك عرضها بالقوة.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المسافر الذي يعمل مندوب مشتريات، تسبب بفوضى على متن رحلة جوية كانت قادمة من الولايات المتحدة إلى دبي.

 حيث أقدم على هتك عرض إحدى المضيفات بالإكراه، حيث أمسكها من منطقة حساسة في جسدها، وتعدى عليها بليّ ذراعها، كما وجه إليها ألفاظًا بذيئة، مهددًا بطردها من عملها بسبب نفوذه وعلاقاته المهمة، وأتلف بطاقة عملها، مسببًا لها صدمة أدت إلى إيقافها عن عملها مدة شهر لإعادة تقييم صحتها النفسية.

ولم يكتفِ المسافر بذلك، بل قام بالتعدي على مضيفة أخرى زميلة لها، بالتلفظ عليها.

وتعدى المسافر على المضيفتين بعد إصراره على الانتقال من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال في الطائرة، دون وجه حق، فيما حاول والده، طوال الرحلة، الاعتذار نيابة عنه، لكن الابن لم يتوقف عن تماديه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمًا تتعلق بهتك العرض بالإكراه، وجنح التعدي على موظف عام، وسبّه أثناء أداء وظيفته، والتهديد، وإتلاف المال العام.


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