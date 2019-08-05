  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:10 م
بحث متقدم
أسماء الأسد

بعد معاناة.. أسماء الأسد تنتصر على السرطان

أرشيفية

اقتحام المسجد الأقصى.. ومتطرفون يتوعدون بالعودة يوم عرفة

الجيش المغربي

المغرب يدق طبول الحرب

مسجد أحمد ين طولون

بالصور.. مسجد ابن طولون غارق في مياه الصرف الصحي

الداعية السعودي بدر العامر

داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

انفانتينو

رئيس الـ «فيفا» يوجه رسالة عاجلة إلى الأهلي

مضيفة طيران

«أمسكها من منطقة حساسة»..هتك عرض مضيفة طيران إماراتية

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

«الداخلية» تفجر مفاجآت جديدة عن تفجير«معهد الأورام»

أرشيفية

ضابط بالمطار يجبر كويتية على تعرية «مؤخرتها» لتفتيشها

تفجير

أول تعليق لـ«السيسي» على انفجار «القصر العيني»

لأول مرة.. مناظرة تليفزيونية بين مرشحى الرئاسة التونسية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أمر يحدث لأول مرة فى الحج.. تعرف عليه

#

لأول مرة.. السعودية تسمح للنساء بهذه الوظيفية

#

لأول مرة.. أولاد فنان العرب من زوجته الفرنسية

#

«زعيم الثغر» يبدأ استعداداته للموسم الجديد

مناظرة

الرئاسة التونسية

الانتخابات التونسية

لأول مرة في تاريخ الانتخابات التونسية ستشهد أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحى للانتخابات الرئاسية، والتي سيكون لها تأثير بالغ في اختيار الناخب التونسي وجهة تصويته.

وأعلن التلفزيون التونسي أنه سيخوض لأول مرة تجربة المناظرات التلفزيونية بين المترشحين، وذلك فى النصف الأول من الحملة الانتخابية المقررة من 2 إلى 13 سبتمبر القادم.

وأوضح التلفزيون عبر موقعه على الرسمي على شبكة الانترنت، أنه سيستدعى كل المترشحين للاستحقاق الرئاسي للتناظر حول برامجهم الانتخابية في الفترة الممتدة من 02 إلى 07 سبتمبر 2019 في حلقات مباشرة عنوانها الطريق إلى قرطاج.

وأكد التلفزيون أنه سيحافظ من خلال شبكة برامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية على طبيعتها كمرفق عمومى لكل التونسيين الحق الكامل فيه ناخبين ومرشحين.

وأصبحت المناظرة التلفزيونية ركنا أساسيّا في التنافس السياسى في الدول الديمقراطية، وانتقلت المناظرة من إطار عفوي للمواجهة بين مرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية إلى تقليد أساسي يؤثّر بشكل جوهري في اختيارات الناخبين، ويوجّه بوصلة الأصوات إلى الأكثر براعة وبلاغة وإقناعا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. «أدريان» ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي
» «الغندور» حكمًا لمباراة النجم الساحلي وهافيا كوناكرى
» قرعة قوية لتحديد المتأهلين لمجموعات دوري أبطال أوروبا
» لأول مرة.. مناظرة تليفزيونية بين مرشحى الرئاسة التونسية
» روسيا تعلن استهداف قاعدة حميميم الجوية بالصواريخ
» مدرب ألماني ضمن المرشحين لتدريب الزمالك
» اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية
» هيفاء وهبي تصدم متابعيها بعد استقالة مدير أعمالها
» باكستان تعترض على قرار الهند وتهدد بهذا الأمر
» الهند تتخذ قرارًا خطيرًا بشأن الحكم في "كشمير"
» إصابة قوية لـ"ميسى" بمران برشلونة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج