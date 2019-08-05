رئيس الـ «فيفا» يوجه رسالة عاجلة إلى الأهلي

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فيفا

المصريون

الاهلى

إنفانتينو

حرص السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على توجيه رسالة تهنئة للنادي الأهلي بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بطلا للدوري الممتاز لموسم 2018/2019 للمرة الـ41 في تاريخه.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي نص رسالة رئيس "فيفا" للقلعة الحمراء بمناسبة التتويج بالدوري الممتاز.

وقال إنفانتينو في خطابه:

سعدت بتتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري 2018-2019، ويسعدني تهنئتكم باللقب الرابع لبطولة الدوري على التوالي.

وهذا ـ بلا شك ـ نتيجة مجهود عمل شاق، وكل شخص مشترك يمكنه الفخر بهذا الإنجاز العظيم.. أكون شاكرا بتوصيل تهانينا للاعبين والمدير الفني والإدارة والجهاز الفني والطبي بأكمله، بالإضافة إلى جماهير النادي.

وبالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي انتهز هذه الفرصة لأشكر النادي الأهلي واتحادكم على نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم، وتعزيز هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا كلنا جميعا.

أتطلع لرؤيتكم قريبا.

جياني إنفانتينو


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