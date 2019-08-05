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اقتحام المسجد الأقصى.. ومتطرفون يتوعدون بالعودة يوم عرفة

عرب وعالم

أرشيفية
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أحمد سالم – متابعات

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة، وسط قيود تفرضها على دخول الفلسطينيين للمسجد.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع دعوات أطلقتها ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى فى ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" الأسبوع القادم، والذي يُوافق يوم وقفة عرفات و عيد الأضحى المبارك.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 77 مستوطنًا من بينهم 25 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية ودققت فيها قبيل دخولهم للمسجد.

ورغم قيود الاحتلال، إلا أن عشرات المصلين من أهل القدس والداخل المحتل توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم.

وأعلن أعضاء بارزون في "جماعات الهيكل" المتطرفة أنهم سيقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة يوم الأحد القادم الموافق 11-8-2019 خلال ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وقال المتطرف "افراهام بلوخ" إن الشرطة الإسرائيلية ستسمح لهم بالاقتحام كما حدث خلال "يوم القدس" في 28 شهر رمضان الماضي.

ويسعى المستوطنون المتطرفون إلى زيادة مدة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى كل صباح، علمًا بأن الفترة الصباحية للاقتحامات تبدأ من الساعة 7:30 حتى 11 صباحًا.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، والمستوطنون بحماية شرطة الاحتلال يطيلون فترة مكوثهم في المسجد الأقصى علهم يحصلون على دقائق إضافية، وتخصيص كامل المدة ما بين صلاتي الفجر والظهر لاقتحاماتهم.

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