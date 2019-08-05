السيسي يشكر رئيس وزراء البحرين

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية شكر إلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين، وذلك ردا على تهنئته بمناسبة نجاح تنظيم وإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأعرب السيسي عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء على مشاعر الأخوية النبيلة، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء، وذلك بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأقيمت كأس الأمم الأفريقية في مصر، لأول مرة بمشاركة 24 منتخب ابتداء من 15 يونيو حتى 19 يوليو. وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة الأخيرة بهدف مقابل لا شيء في مباراة أقيمت في ملعب استاد القاهرة.


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