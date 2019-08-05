«جوارديولا»: «صلاح» لا يستحق هذا اللقب

05 أغسطس 2019 - 07:20 م

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، استيائه الشديد من استبعاد لاعبيه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال «جوارديولا»، أن النجم محمد صلاح جناح ليفربول، فاز بجائزة الأفضل في انجلترا، بينما كان كيفين دي بروين أفضل منه في الموسم قبل الماضي.

وتحدث جوارديولا عن استبعاد لاعبي مانشستر سيتي من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بست"، قائلًا: "على مدار 8 سنوات تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الدوري الانجليزي 4 مرات، وهذا أمر جيد، لكن لم يفز لاعب واحد سواء سيلفا أو كومباني أو يايا توريه بلقب أفضل لاعب في انجلترا».

وتابع: «مع كل الاحترام لمحمد صلاح، لكن كيفين دي بروين في الموسم الذي حصدنا به 100 نقطة (2017-2018)، أكن أفضل على كل الوجوه، مع كل الاحترام لاختلاف الأراء.. لا استطيع أن أتخيل ريال مدريد وبرشلونة يحققون 4 ألقاب ولا يترشح لاعب واحد منهم لجائزة أفضل لاعب في العالم».