أكثر من 1.6 مليون حاج يصلون إلى الأراضى المقدسة

05 أغسطس 2019 - 07:34 م

أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، عن وصول 1.687.226 حاجا إلى أراضيها عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية يوم أمس، استعدادا لأداء مناسك الحج للموسم الجاري 1440 هجري.

وأشارت الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة السعودية للجوازات - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.579.534 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 90 ألفا و776 حاجا، وعبر البحر 16 ألفا و916 حاجا، وذلك بزيادة 117 ألفا و176 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبا.