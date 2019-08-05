» الزمالك يفقد خدمات مدافعه أمام بطل الصومال

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الزمالك

محمود علاء

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خدمات مدافعه محمود علاء، أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

ومازال محمود علاء لم يتعاف بنسبة مائة بالمائة حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.

وكشف مصدر بالزمالك، أن محمود علاء لم يشارك فى التدريبات الجماعية التى انطلقت يوم الجمعة الماضى، ومازال يخضع لبرنامج تأهيلى، مما يزيد من صعوبة لحاقه بمواجهة بطل الصومال.


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