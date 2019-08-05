» قطر تعزى مصر فى ضحايا "معهد الأورام"

05 أغسطس 2019 - 07:59 م

أصدرت دولة قطر بيانًا بشأن الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة المنيل، وأدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وأعربت قطر في البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية "عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار"، مجددة "موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبرت قطر عن "تعازيها لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وفى وقت سابق، قالت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصًا.