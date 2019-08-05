» رسالة من نتنياهو إلى الشعب المصري

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يقف إلى جانب الشعب المصري في معركته ضد الإرهاب.

وكتب الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر": "فجر إرهابيون الليلة الماضية سيارة مفخخة قرب مستشفى وسط القاهرة مما أدى إلى مصرع 20 مواطنا مصريا بريئا وجرح العشرات. نتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء ونرسل أمنيات الشفاء العاجل إلى الجرحى. نقف إلى جانب الشعب المصري في معركته ضد الإرهاب".

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فى بيان لها، أن سيارة تحمل متفجرات تسببت في حادث معهد الأورام.

وأشارت الداخلية، إلى أن "الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات في منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، والتي تبين أنها اصطدمت بإحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

وقالت الداخلية إن "الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت إلى أن إحدى السيارات المتسببة في الحادث بعد تحديد خط سيرها، كانت مسروقة من محافظة المنوفية قبل بضعة أشهر".


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