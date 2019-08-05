«نجوم.. لكن مغتصِبون»

05 أغسطس 2019 - 09:52 م

الفضائح الجنسية تلطخ سمعة أشهر نجوم الكرة فى العالم.. «نيمار» و«رونالدو» آخر المتورطين.. وملايين الدولارات مقابل التصالح وتفادى السجن

لاحقت الفضائح الجنسية، العديد من أبرز نجوم الكرة العالميين، وقد لطخت سمعة أكثر من لاعب وهزت صورهم خلال الفترة الأخيرة، وباتت "وصمة عار" على جبينهم، اضطروا إزاءها إلى دفع ملايين الدولارات من أجل التوصل لتسويات تجنبهم المحاكمات والزج بهم في السجن.

آخر هؤلاء النجوم كان البرازيلى نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما اتهم مؤخرًا باغتصاب عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي، وتم تسريب فيديو يجمعهما، وقد اضطر لدفع ملايين الدولارات من أجل التصالح.

تفاصيل الواقعة كانت مع استدعاء نجم باريس سان جيرمان إلى مركز شرطة ريو دى جانيرو للدفاع عن نفسه، وتقديم إفادته فى تحقيق بشأن ما إذا كان قد انتهك القانون بنشره صورًا حميمة لعارضة الأزياء التى تتهمه بالاغتصاب، بعد نشره شريطًا مسجلاً عبر تطبيق "إنستجرام" أراد أن يوضح فيه أنه ضحية "فخ" نُصب له.

وفى مقابلة تلفزيونية لها، خرجت ناجيلا تريندادى عن صمتها، معتبرة أن ما تعرضت له "كان اعتداء مع اغتصاب"، وأقرت بأنها أعجبت بنيمار وكانت ترغب فى ممارسة الجنس معه، وقام بدفع نفقات سفرها من البرازيل إلى فرنسا، حيث أقامت فى أحد فنادق العاصمة.

لكنها أشارت إلى أن الأمور تغيرت بشكل جذرى فى لقائهما الأول، موضحة: "كان (نيمار) عدائيًا، بعيدا كل البعد عن الشخص الذى تعرفت عليه من خلال الرسائل النصية (...) لكن وبما أننى كنت مصممة على أن أكون معه، قلت لنفسى إننى سأحاول التعامل مع الأمر".

وأشارت إلى أنه بعد تبادلهما القبلات والمداعبات "بدأ يضربني.. ثم بدأ يؤذينى كثيرا وطلبت منه التوقف لأن الأمر كان مؤلمًا"، لافتة إلى أنه اعتذر عن ذلك، لكنه استمر فى تعذيبها خلال ممارسة الجنس معها.

كريستيانو رونالدو

أقامت الأمريكية "كاثرين مايورجا"، دعوى قضائية تتهم فيها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى باغتصابها عام 2009 بأحد الفنادق بالولايات المتحدة، خلال فترة إجازة "الدون"، وهو ما أثر سلبًا على سمعة رونالدو، وعلى الحالة النفسية لأسرته.

تفاصيل الواقعة، جاءت بعدما طالبت شرطة مدينة لاس فيجاس الأمريكية، تزويدها بعينة من الحمض النووى للنجم البرتغالي، فى إطار التحقيق الذى تجريه في الاتهامات التي وجهتها إليه عارضة أزياء سابقة باغتصابها.

وتقدمت كاثرين مايورجا (34 عاماً)، أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأمريكية، بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، بعدما اتهمت أفضل لاعب كرة قدم فى العالم خمس مرات، باغتصابها فى جناحه بأحد فنادق لاس فيجاس، وأنه دفع لها 375 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد فيه بعدم الحديث عما جرى، وهو ما نفاه اللاعب إذ قال حينها إن العلاقة بينه وبين مايورجا كانت "برضا كامل".

جون تيرى

صاحب إحدى أشهر قصص الخيانة بعالم الساحرة المستديرة، بعدما دخل نجم تشيلسى والمنتخب الإنجليزى السابق فى علاقة غير شرعية مع زوجة مواطنه وزميله السابق فى البلوز دانيال ستوريدج، وتدعى فانيسا برونسال.

وأحدثت الواقعة، ضجة كبيرة خاصة أنها نالت طرفين من صفوف المنتخب الإنجليزى، وكانت سببًا فى خسارة "تيرى" شارة قيادة منتخب الأسود الثلاثة.

ريبيرى وبنزيمة

ضمت قائمة المتحرشين بأوروبا النجمين الفرنسيين فرانك ريبيرى لاعب بايرن ميونيخ الألمانى، وكريم بنزيمة نجم فريق ريـال مدريد الإسباني، باغتصاب القاصر الجزائرية "زاهية دهار" عام 2009، قبل أن يُثبتا بعد ذلك عدم معرفتهما بعمرها الحقيقي. وبسبب هذه الفضيحة، ابتعد "بنزيمة" عن صفوف المنتخب الفرنسى بقرار تأديبى منذ عدة سنوات.

واين روني

تورط نجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق فى علاقة غير شرعية مع فتاة، وذلك أثناء فترة حمل زوجته "كولين" عام 2010، الأمر الذى كلفه دفع أموال طائلة لغلق هذا الملف.

آدم جونسون

واجه لاعب سندرلاند ومنتخب إنجلترا السابق عقوبة السجن 6 سنوات، بعد ثبوت إدانته باغتصاب فتاة قاصر عام 2012.

ففى عام 2011، كان المنتخب المكسيكى على موعد مع مباراة ودية أمام الإكوادور، انتهت بفوز المكسيك بهدف دون رد، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس كوبا أمريكا التى أقيمت بالأرجنتين وقتها.

وآنذاك، دعا 8 من لاعبى المكسيك عددًا من الساقطات وأدخلوهن مقر إقامتهم وقضوا معهن سهرة حمراء، ليقرر الاتحاد المكسيكى إيقاف اللاعبين المتورطين عامًا كاملاً وتغريم كل منهم 2000 دولار.

البرازيلى روبينيو

أصدرت إحدى المحاكم الإيطالية، حكمًا على لاعب ميلان السابق بالسجن 9 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسى على فتاة ألبانية عام 2013، فى أحد الملاهى الليلية.

راين جيجز

تورط نجم منتخب ويلز السابق فى علاقة مشبوهة مع عارضة الأزياء ايموجون توماس، فضلًا عن علاقة بزوجة أخيه ناتاشا، والذى تسبب وقتها فى تدمير العلاقة الزوجية لشقيقه رودي.

ديلى ألي

سُرب فيديو جنسى لنجم توتنهام والمنتخب الإنجليزى ديلى ألى، مدته 12 ثانية وهو يمارس الجنس مع فتاة.

وظهر اللاعب البالغ عمره 21 عامًا يمارس الجنس مع فتاة لم يتم التعرف عليها بعد، ولم يظهر وجهها خلال الفيديو الذى لا تزيد مدته على 12 ثانية، بينما كان بعض أصدقائه موجودين بالمكان لكن لم يظهروا.