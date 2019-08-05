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السعودية.. إنقاذ حياة حاجين تركيين في مكة

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الحج

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قالت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، إنها أنقذت حياة حاجين تركيين في مكة المكرمة وقدمت لهما الرعاية الصحية الكاملة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن "فريقا طبيا من وزارة الصحة نجح في إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة لحاج تركي داهمته جلطة قلبية حادة وهو في الحرم المكي".
وأوضحت أنه "استجاب للعلاج بشكل ممتاز والآن الحالة مستقرة تماما من الناحية الطبية ما يجعل الحاج قادرا على العودة لإكمال مناسك الحج بيسر وسهولة".
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية إنقاذ حاجة تركية من تسمم بالدم، في عملية منظار عاجلة استغرقت ساعة.
ووأوضحت أن "الحاجة التركية البالغة من العمر 64 عاما دخلت المستشفى وتبين تعرضها لانسداد في القناة الصفراوية الرئيسية بسبب حصوة كبيرة الحجم يبلغ حجمها 2 سنتيمتر".
وأشارت إلى أن "حالة الحاجة التركية الصحية استقرت وتماثلت للشفاء".
والسبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.
وبلغ عدد الأتراك الذين وصلوا المدينة المنورة ومكة المكرمة حتى السبت، 74 ألفا و378 حاجا، منذ انطلاق القافلة الأولى في 5 يوليو/تموز الماضي.
ومن المنتظر أن تنطلق القافلة الأخيرة من الحجاج الأتراك من مدينة إسطنبول في 5 أغسطس/آب الجاري.
ويتوقع أن يحل نحو 80 ألف حاج تركي بالأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين، وهي الحج.
وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية. 

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