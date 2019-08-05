رئيس الوزراء: 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومصاب

05 أغسطس 2019 - 10:00 م

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد أو المصاب بعجز كلي بانفجار معهد الأورام الأليم الذي حدث مساء الاثنين.



وكشفت وزارة الداخلية في بيانها الصادر الاثنين، أنه في إطار فحص حادث إنفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام.. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.



وانتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفنى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.



وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.



هذا وقد توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

