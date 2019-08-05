آمنة نصير: "مرتكبي حادث معهد الأورام هم كلاب النار"

05 أغسطس 2019 - 11:24 م

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، إن الحادث الإرهابي على معهد الأورام بمنطقة قصر العيني هو عملية إرهابية حقيرة أصابتنا بالألم والمرارة.



وذكرت آمنة نصير، خلال مداخلة هاتفية، أن مرتكبي هذه الحادثة هم كلاب النار ولن يعرفوا في حياتهم خيرا ولن ينالوا إلا نار جهنم أمام الله سبحانه وتعالى بما يقترفونه من آثام للنفس البشرية التي من قتلها كمن قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.



وأضافت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، أن هذه الدماء ليس لها أي ذنب، وتساءلت: متى يفيق هؤلاء الكلاب من أعمالهم الحقيرة ومتى يعلمون أن هذا لن يعطيهم الدنيا أو الآخرة وأي فائدة مما يرجونه.

