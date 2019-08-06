أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن منفذي تفجير معهد الأورام

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الإعلامي أحمد موسى
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تفجير معهد الأورام

كشف الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي - تفاصيل جديدة عن منفذي حادث تفجير معهد الأورام.

وقال "موسى" في برنامجه المذاع على قناة صدى البلد: "الداخلية ستصدر بيانا جديدًا تعلن فيه أسماء المتورطين في حادث تفجير معهد الأورام وهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف: "عدم الإفصاح عن المعلومات التي كانت لدى وزارة الداخلية سببها أن الدولة تريد تقديم معلومة موثقة ولا يمكن الاستعجال في مثل تلك الأمور".

وأردف: "العنصر الإرهابي كان ينوي الذهاب إلى مكان حيوي ويفجر نفسه فيه؛ لكن وهو في الطريق وجد كمينا أمنيا ورجال شرطة ما اضطره إلى السير عكس في شارع الكورنيش أمام معهد الأورام".

وأشار "موسى": "العنصر الإرهابي احتك بسائق ميكروباص ووقع العمل الإرهابي، مضيف: : "شحنة المتفجرات التي تم استخدامها مشابهة للمستخدمة في اغتيال الشهيد هشام بركات".

وأعلن أحمد موسى أن الإخواني الهارب علاء السماحي هو العقل المدبر لهذه العملية الإرهابية.

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