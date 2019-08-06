» جوجل يسمح بميزة ثورية في تطبيقات واتساب و ماسنجر

06 أغسطس 2019 - 08:31 ص

يبدو أن مستخدمي تطبيق ماسنجر و واتساب على موعد مع ميزة جديدة قد تحدث ثورة في طريقة تعاملهم مع التطبيقين.



قراءة الرسائل النصية القصيرة "SMS"، كانت من الخصائص التي يتمتع بها المساعد الافتراضي لجوجل، والموجود على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

هذه الخاصية تعتبر مفيدة بكل تأكيد، إلا أن تحول أغلب الناس على استخدام برامج المحادثات، مثل واتساب، جعل هذه الخاصية غير مستخدمة بالقدر الذي تتمناه شركة جوجل، مما جعلها تلجأ لتطوير قدرات خاصية قراءة الرسائل الواردة في مساعد جوجل الافتراضي.

نشر موقع "جوجل بوليس" خبرا سارا لمستخدمي هواتف أندرويد، فالآن، أصبح بإمكان مساعد جوجل أن يقرأ لك الرسائل النصية الواردة، عبر العديد من برامج المحادثات الشهيرة، بل وأصبح بإمكانه أيضا أن يرسل لك ردا نصيا على هذه الرسائل، بمجرد أن تُملي عليه الرد المطلوب بصوتك، هذه الخاصية تتطلب منح مساعد جوجل الإذن للوصول على إشعارات برامج المحادثات.

بمجرد قولك "Read my messages"، ومعناها "اقرأ رسائلي"، سيبدأ المساعد الافتراضي في قراءة الرسائل الواردة، من كل برنامج من البرامج المدعومة بهذه الخاصية، بحيث يقول لك اسم البرنامج أولا، ثم عنوان المرسل، ثم يقرأ لك الرسالة نص الرسالة.

وحسب الإعدادات، سيكون بإمكانك أن تكتب الرد الذي تريده يدويا، أو يمكنك إملاء الرد على المساعد الافتراضي ليكتبه ويرسله.

في حالة الرسائل التي تحتوي فقط على صورة أو ملف صوتي أو أي نوع أخر من الملفات، بدون أي نص مكتوب، سيقول المساعد لك أن الرسالة تحتوي على ملف فقط، مع ذكر نوع الملف.

هذه الخاصية تدعم اللغة الإنجليزية، كما تدعم بعض اللغات الأخرى، ولكن بشكل أقل كفاءة من اللغة الإنجليزية.

البرامج التي ستتمتع بهذه الخاصية الجديدة من جوجل ستزيد في المستقبل، إلا أن أشهرها حاليا هي برامج: واتساب، تيليجرام، ديسكورد، جوجل فويس، سلاك (وهو برنامج يستهدف المبرمجين والمصممين في مجالات التكنولوجيا)، جروب مي، وغيرها من البرامج.

الخبراء غير متأكدون بعد إذا كان هذا تحديث تلقائي قامت به شركة جوجل على خوادمها (بمعنى أنه يحدث بشكل تلقائي على هواتف المستخدمين بدون الحاجة لأي اجراء)، أم أن الأمر يتطلب أن يقوم المستخدم بتحديث تطبيق مساعد جوجل على الهاتف بنفسه.

يتمنى خبراء الهواتف المحمولة والتكنولوجيا، أن يتم إجراء تحديث جديد لمساعد جوجل، بحيث يقوم المساعد بتشغيل الملفات الصوتية المرسلة عبر خاصية "الرد الصوتي" ببرامج المحادثات، نظرا للجوء العديد من المستخدمين لهذه الطريقة، لسهولتها وسرعتها، وتجنب المستخدمين لأي أخطاء إملائية قد تحدث عند ارسال الرسائل النصية.