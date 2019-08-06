» نجل فنان شهير: والدي لم يترك لنا أموالا عند وفاته

06 أغسطس 2019 - 09:00 ص

أكد الفنان عمر مصطفى متولي أن والده لم يترك لهم أموالا كثيرة عند وفاته وإنما ترك ما هو أفضل ألا وهو حب الناس.



وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : " أنا أبويا كان رجل مستور وكريم لدرجة كبيرة، ومسابليش فلوس لما مات" مشيرًا إلى أنه ترك لهم حب الناس والسيرة الطيبة، وان ذلك بالنسبة له أفضل ميراث للابناء.



وتابع عمر: "مش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه ف عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس ( إجماع مبيحصلش حتي علي النجوم الكبار !!! )

وأضاف: "ولا في وقت أحكي آد إيه الميراث ده فادني أكتر من اي فلوس كان هيسيبها .. كل اللي اعرفه إنه واحشني أوي وإن النهارده ذكرى وفاته، من فضلكم اقرأوا الفاتحة لابويا".

