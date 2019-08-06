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الإنتربول الكويتي يلقي القبض على مصري

عرب وعالم

الإنتربول
الإنتربول

وكالات - الدويني فولي

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أبعدت السلطات الأمنية في الكويت، مصريًا عن البلاد بعدما تم ضبطه من قبل مباحث الإنتربول على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه كونه مطلوبًا بقضية جنائية في بلاده.
المصري، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من قبل سلطات بلاده، وتم التعميم على بياناته، استطاع رجال مباحث الإنتربول الكويتي رصده في إحدى مناطق البلاد، حيث كان يتنقل بين المقاهي ومساكن العزاب وتمكنوا من القبض عليه بعد نصب كمين محكم له في أحد الأماكن التي اعتاد التردد عليها.

وأفاد مصدر أمني نقلا عن صحيفة الرأى بأن «رجال مباحث الإنتربول أخطروا السلطات المصرية بالقبض على المتهم المطلوب على ذمّة قضايا جنائية ارتكبها في بلاده ولاذ بالفرار قبل صدور أوامر ضبط وإحضار بحقه».
وأضاف المصدر أنه «جرى التنسيق مع السلطات المصرية بخصوص المطلوب وتم ترحيله أمس وفق الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات وبناءً على التعاون الأمني بين الكويت ومصر لتسليم المطلوبين والمحكومين جنائيًا».

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