  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:45 ص
بحث متقدم
حريق بزراعات جزيرة راجح

نشوب حريق هائل فى ملاهى ماجيك لاند بـ 6 أكتوبر

مدينة الإنتاج

حقيقة نشوب حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

صورة من الحادث

موسى يكشف هوية منفذ انفجار معهد الأورام

شوادر االسمك

قرار صادم.. منع دخول غير الكويتيين لهذا المكان

أروي

فنانة شهيرة تكشف عن دمار شقتها بسبب انفجار معهد الأورام

السادات وعامر والملك سعود

السادات : الملك سعود حياته تشبه الخلفاء الراشدين

سيارات إسعاف

«الحج الذكي».. أسطول إسعاف أرضي وجوي لأداء المناسك

الصين والولايات المتحدة

الصين: قرار ترامب سيهز الأسواق المالية في العالم

مرتضى منصور وحازم إمام

مرتضى منصور يوبخ حازم إمام بسبب الأهلي

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد: "بتشيروا الصور دي ليه وتجيبلونا مصيبة"

السبب الحقيقي وراء تلون السماء بـ"الأحمر"

الصفحة الأخيرة

السماء أمس
السماء أمس

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السبب الحقيقي وراء ارتجاف "ميركل" مرتين

#

السبب الحقيقي لإقالة النائب العام في السودان

#

مجدى يعقوب : هذه المأساة كانت سببا في دخولي" الطب"

#

"أنصار الله" تعلن السبب الحقيقي لهجماتها على السعودية

فلسطين

الفيسبوك

الشمس

تلونت السماء مساء أمس باللون الأحمر ودرجاته، في مصر وبعض الدول العربية ومنها فلسطين، حيث ظهرت صفراء في بعض المناطق وباللون البرتقالي في مناطق أخرى.

وكشفت الجمعية الفلكية الفلسطينية، عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك)عن سبب احمرار السماء ، وذلك في ظاهرة كونية فريدة، مشيرة إلى أن هذا المشهد الفلكي والظاهرة البصرية الجوية تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس، وهي تحت الأفق بنحو 1- 6 درجات بسحب عالية جداً وغير عادية أو مألوفة أو مشاهدة بالعين المجردة، نظراً لبعدها وارتفاعها الشاهق، والذي يصل لنحو 80 كم، وبالتالي تنعكس بهذا المشهد البديع.

أضافت: "تعرف الظاهرة باسم تشتت الضوء، حيث تغير جزيئات وحبيبات صغيرة في الغلاف الجوي اتجاه أشعة الشمس وتتسبب في تشتتها".

ولفتت إلى أن ذلك يؤثر في لون الضوء في السماء، اعتماداً على طول موجته وحجم الجزيئات في الغلاف الجوي، وطول موجة الضوء يحدد لونه وطاقته، فأمواج الضوء القصيرة الزرقاء والبنفسجية، تتشتت أكثر من باقي الألوان، وأمواج الضوء الطويلة الحمراء، تكون الأقل تشتتاً، وبالتالي تظهر السماء بلون قريب للأحمر.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رجل أعمال يدعو لمقاضاة الحكومة بسبب إجازة العيد
» قرقاش: هجوم عدن رسالة واضحة عن مصدر الخطر
» السبب الحقيقي وراء تلون السماء بـ"الأحمر"
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» نجل فنان شهير: والدي لم يترك لنا أموالا عند وفاته
» تصريحات نارية لهنا شيحة في أول ظهور لها بعد الانفصال عن فلوكس
» قصة بكاء فنان شهير لعدم تمكنه من رؤية الكعبة
» جوجل يسمح بميزة ثورية في تطبيقات واتساب و ماسنجر
» كم تبرع ساويرس لإعادة بناء معهد الأورام؟
» ريهام سعيد تكشف سبب الاكتئاب الذي تسبب في زيادة وزنها 54 كيلو
» بيان ناري لـ"الأزهر" بشأن تفجير محيط معهد الأورام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات