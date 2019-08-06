مرتضى منصور يوبخ حازم إمام بسبب الأهلي

06 أغسطس 2019 - 10:00 ص

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة لحازم إمام نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء الأسبق وذلك بعد تصريحات الأخير بأن الأهلي أفضل فريق بالدوري بالموسم المنقضي.





وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور: "يا حازم نحن نحبك ونحترمك، وجماهير الأهلي يعلموا أن ناديهم قدم أسوأ مواسمه، وجماهير الزمالك تعلم أن ناديها قدم أفضل مواسمه".





وأضاف: "جماهير الأهلي والزمالك يعلمون كيف تم الحصول على لقب الدوري، وهل أنتم غير متذكرين ما فعله الحكام معنا، أو جروس (المجنون) على حد وصفه، ومباراة حرس الحدود عندما سجل بهاء مجدي هدفا في مرماه".





وكان حازم إمام قبل يومين قد اختار الأهلي أفضل نادٍ بالدوري بالموسم الماضي والذي حقق الأهلى فيه لقبه الـ41.





