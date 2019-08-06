» قرقاش: هجوم عدن رسالة واضحة عن مصدر الخطر

06 أغسطس 2019 - 10:03 ص

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن "الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن وتورط الحوثي والقاعدة رسالة واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن".

وتابع قرقاش في تغريدة له: "في ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات يؤكد هذا الهجوم أن الأولوية تبقى الانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلن أن سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن، مضيفا أنه "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف 2K وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن"، بحسب موقع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين.

وقال إن "العملية المشتركة استهدفت عرضا عسكريا للغزاة والمرتزقة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت في حالة إرباك كبيرة في صفوفهم".

وأكد شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن "انفجارا وقع خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة في محافظة عدن".

وأشارت المصادر إلى أن من بين ضحايا الهجوم العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن، في حين قال مصدر طبي بمستشفى النقيب لموقع صحيفة "عدن الغد" إن 4 جنود قتلوا في الهجوم، بينما أصيب 6 آخرون، مشددا على أن هذه الأرقام هي حصيلة أولية.

في حين قالت مصادر أمنية وطبية لوكالة "رويترز" إن 32 على الأقل قتلوا في الهجوم على العرض العسكري في عدن، صباح اليوم.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في الصحة اليمنية: مقتل 40 وإصابة العشرات في هجوم صاروخي وتفجير انتحاري في عدن.

من جانبها، اتهمت السعودية إيران بالضلوع في الهجوم الدامي الذي استهدف العرض العسكري في عدن.



