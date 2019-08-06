ريهام سعيد: "بتشيروا الصور دي ليه وتجيبلونا مصيبة"

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ريهام سعيد

معهد الأورام

صبايا

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد رواد مواقع التواصل الذين قاموا بنشر صور حادث معهد الأورام.

وقالت "سعيد" لـ"رواد مواقع التواصل الاجتماعي": "قاعدين بتعملوا شير للمصيبة اللي حصلت عندنا ليه، بتجيبوا لنا الخراب وإحنا ما صدقنا نتنفس، كأنكم بتقولوا اللي مشفش يشوف".

وأكدت "سعيد"، من خلال برنامج "صبايا"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هذه الصور ستضر بالاقتصاد القومي والسياحة المصرية، بعد أن عادت بقوة.

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