  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:01 م
بحث متقدم
الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام

عميد معهد الأورام عن الحادث: أول مرة أشوف هذا الدمار

معهد الأورام

إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الأورام

فتاة سعودية

بسبب فيديو راقص.. سعودية تثير غضب المملكة

جمال وعلاء مبارك

بدء محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

الجزائر

الجزائر.. قرار بالقبض على وزير الدفاع السابق بتهمة التآمر

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: هو أنا مستخسر نفسي ودمي وكاميراتي

ابراهيم فرح

نقل فنان شهير إلى العناية المركزة ونجله يطلب الدعاء

ترامب

مصيدة ترامب لأحدث الأسلحة الروسية

صحن المطاف

مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بالطائفين مع هطول الأمطار

بغداد

سقوط أكبر زعيم لشبكات الدعارة.. أرباح مليون دولار يوميا

دواء مجهول يهدد مستقبل رياض محرز

الرياضة

رياض محرز
رياض محرز

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"المنشطات" وراء استبعاد "محرز" من نهائي كأس السوبر

#

بالفيديو.. رياض محرز يعتذر للشعب المصري

#

تطورات جديدة بأزمة الجزائري "محرز" ورئيس الوزراء

#

«محرز» يكشف السر الحقيقي وراء عدم مصافحة رئيس الوزراء

مانشستر سيتي

دواء

رياض محرز

منشطات

شهدت قضية الدولي الجزائري رياض محرز والدواء المجهول الذي تناوله قبل التحاقه بصفوف ناديه “مانشستر سيتي”، تطورات جديدة، حيث وضعت ناطقة رسمية من وكالة مُكافحة المُنشطات البريطانية لجريدة “التليغراف”، النقاط على الحروف بخصوص وضعية نجم “السكاي بلوز”.
وصرّحت قائلة :”نظامنا يعتمد على السرية، ولا يُمكننا تحذير أي كان قبل أن يخضع لعملية إختبار المُنشطات”.

ورفضت الناطقة الرسمية تأكيد أو نفي خضوع إبن “سارسال” لفحص المُنشطات، في حالة تواجده في قائمة ناديه الأسبوع الحالي.

وتأتي هذه التصريحات لتوضح بأن “الخطر” موجود ضد قائد الخضر، في حالة ما كان الدواء الذي تناوله يحتوي مواد منشطة.

يُذكر بأن عونا سابقا في وكالة مُكافحة المُنشطات البريطانية، أوضح بأن الكثير من الأدوية تبقى في الجسم لأكثر من أسبوع.
ويترقب الجميع معرفة موقف “بيب غوارديولا” من هذه المسألة، وهو الذي أكد بأنه سيعتمد على جناحه الطائر في إفتتاح “البريميرليغ”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق محطة قطارات في شرق لندن بسبب تحذير أمني
» تعليق مفاجئ من شيرين رضا على صورة نجل عمرو دياب ووالدته
» ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة "سوبر"
» فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"
» لحظة القبض على لص داخل الحرم المكي
» "الإفتاء" تكشف لماذا يستهدف الإرهاب المصريين في الأعياد؟
» رجل أعمال يدعو لمقاضاة الحكومة بسبب إجازة العيد
» قرقاش: هجوم عدن رسالة واضحة عن مصدر الخطر
» السبب الحقيقي وراء تلون السماء بـ"الأحمر"
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» نجل فنان شهير: والدي لم يترك لنا أموالا عند وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات