  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:01 م
بحث متقدم
الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام

عميد معهد الأورام عن الحادث: أول مرة أشوف هذا الدمار

معهد الأورام

إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الأورام

فتاة سعودية

بسبب فيديو راقص.. سعودية تثير غضب المملكة

جمال وعلاء مبارك

بدء محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

الجزائر

الجزائر.. قرار بالقبض على وزير الدفاع السابق بتهمة التآمر

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: هو أنا مستخسر نفسي ودمي وكاميراتي

ابراهيم فرح

نقل فنان شهير إلى العناية المركزة ونجله يطلب الدعاء

ترامب

مصيدة ترامب لأحدث الأسلحة الروسية

صحن المطاف

مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بالطائفين مع هطول الأمطار

بغداد

سقوط أكبر زعيم لشبكات الدعارة.. أرباح مليون دولار يوميا

شاهد..

لحظة القبض على لص داخل الحرم المكي

الصفحة الأخيرة

لص
لص

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رويات مفجعة عن التحرش الجنسى بحكومة أفغانستان

#

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

#

شاهد.. لحظة القبض على قاتل إمام مسجد الهرم

#

إلقاء القبض على شخص نشر لقطات لمذبحة نيوزيلندا

الحرم المكي

الأمن السعودي

لص

في وقت قياسي، ألقى رجال الأمن السعودي القبض على لص داخل الحرم المكي، بعد "رمشة عين" من سرقته هاتفا من أحد المصلين.

وتظهر لقطات فيديو رصدتها كاميرات مراقبة من داخل الحرم المكي كيف انقض رجال أمن بالزي المدني على اللص وأطاحوا به.

كما تظهر اللقطات رصد اللص من طرف كاميرات المراقبة المنتشرة داخل الحرم.

ويظهر من خلال تلك اللقطات المصورة تنسيق كبير بين رجال أمن ميدانيا وغرفة القيادة والسيطرة.

وتقوم غرفة القيادة بتنبيه وتوجيه أعوانها في الميدان في حالة أي طارئ بشكل سريع وفعال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق محطة قطارات في شرق لندن بسبب تحذير أمني
» تعليق مفاجئ من شيرين رضا على صورة نجل عمرو دياب ووالدته
» ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة "سوبر"
» فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"
» لحظة القبض على لص داخل الحرم المكي
» "الإفتاء" تكشف لماذا يستهدف الإرهاب المصريين في الأعياد؟
» رجل أعمال يدعو لمقاضاة الحكومة بسبب إجازة العيد
» قرقاش: هجوم عدن رسالة واضحة عن مصدر الخطر
» السبب الحقيقي وراء تلون السماء بـ"الأحمر"
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» نجل فنان شهير: والدي لم يترك لنا أموالا عند وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات