آمنة نصير: أنتم كلاب النار

06 أغسطس 2019 - 12:04 م

قدمت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، التعازي لأسر ضحايا وشهداء حادث انفجار معهد الأورام، قائلة : "كل الألم والمرارة تعصر قلبي بسبب هذه الحوادث الحقيرة".



وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الستات"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، موجهة حديثها للعناصر الإرهابية: "أنتم كلاب النار ولن تنالوا إلا نار جهنم في الآخرة لما فعلوه في النفس البشرية".



وتابعت: "متى يفيق كلاب النار من أعمالهم الحقيرة ومتى يعلموا أن ما يفعلوه سيدخلهم النار ولن يحققوا أي مكاسب في الدنيا والآخرة".



واختتمت حديثها قائلة :" إن مصر ستبقى قوية وشعب مصر قوي العزيمة والإرادة لحماية أرضه وأعراضه، معقبة :" لن ينال الإرهاب من هذا البلد العظيم، ولن تصلوا إلى ما تصبون إليه وإنما تضيفوا أوزارا ولا بارك الله لكم في الدنيا والآخرة".

