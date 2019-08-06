317.2 مليار جنيه أرباح قناة السويس الجديدة

06 أغسطس 2019 - 12:25 م

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى زيادة ربحية لها منذ عام 2014 وحتى الآن، بما يعادل 317،2 مليار جنيه وهو أكبر عائد يدخل خزانة الدولة المصرية.





وأضاف مميش على هامش المؤتمر الصحفي، الذي عقده، اليوم، للإعلان عن عائدات القناة، منذ افتتاح وتشغيل القناة الجديدة، أن القناة شهدت الأسبوع الماضي عبور 81 سفينة في يوم واحد بحمولة 6 ملايين طن، حيث كانت تحتاج القناة قبل حفر القناة الجديدة إلى يومين أو ثلاثة، كي يعبر مثل هذا الرقم.





ولفت إلى أن دراسة جدوى تشير إلى أن ما يقرب من 97 سفينة ستمر في القناة يوميا في عام 2023، لافتا إلى أن غد سيشهد المجرى عبور 79 سفينة، وهو ما يؤكد زيادة معدلات المرور.





وتابع: عام 2015، 2016 وصلت إيرادات القناة إلى 41 مليار جنيه، وفي عام 2016 ،2017 بلغت الإيرادات 73 مليار جنيه بمعدل تغيير 78، وشهد عام 2017 ،2018 ،104،2 مليار جنيه بمعدل تغيير 5،3.







وأكمل: أحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وعد بتنفيذ هذا المشروع الملاحي الضخم، واليوم نحتفل بنجاح مشروع القناة.







واستطرد: القناة الثانية كانت سببا في تشييد البنية التحتية لمشروعات قناة السويس، استطعنا بسواعد القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري أن ينتهي حفرها بـ11 يوما، وتحركنا بطاقة عمل تعادل بناء الأهرامات بـ203 مرة، والسد العالي 3 مرات.







وأشار إلى أن القناة تستقبل 20 ألف سفينة في العام الواحد، وأن ما يقرب من 192 مشروعا ضخما، أقيم نتاج حفر القناة الثانية بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليار دولار.







ولفت إلى أن 192 مشروعا عملاقا باستثمارات بلغت 25 مليار دولار تجري في المنطقة الاقتصادية للقناة، وتستهدف تحقيق 55 مليارا خلال الـ15سنة المقبلة.

