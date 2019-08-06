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مفاجآت مدوية لمصابين عن انفجار "معهد الأورام"

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أحد مصابي الحادث
أحد مصابي الحادث

إيمان هاني

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حريق

صدى البلد

أحمد موسى

المنيل


روى أحد المصابين في الانفجار الذي وقع بالقرب من معهد الأورام، بمنطقة المنيل، تفاصيل تنشر لأول مرة عن الحادث قائلا: "إنه كان موجودا داخل السيارة، وسمع صوت الانفجار، ووجد زجاج السيارة سقط عليه".

وقال في لقاء في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد الفضائية، مع الإعلامي أحمد موسى، أن صدمة الموقف أوقفت تفكيره، ورأى سيارات تنقلب وأشخاصا يحترقون.

وأضاف مصاب آخر أنه أثناء عودته للمنزل فوجئ بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه، بدون "نمر" واعترضت سيارة ميكروباص، ثم حدث انفجار، وصفه بـ"جهنم الحمراء"، لافتا إلى أنه أصيب في الحادث وتم نقله للمستشفى.

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=h48dWduX_gs

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