  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:00 م
بحث متقدم
الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام

عميد معهد الأورام عن الحادث: أول مرة أشوف هذا الدمار

معهد الأورام

إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الأورام

فتاة سعودية

بسبب فيديو راقص.. سعودية تثير غضب المملكة

جمال وعلاء مبارك

بدء محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

الجزائر

الجزائر.. قرار بالقبض على وزير الدفاع السابق بتهمة التآمر

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي: هو أنا مستخسر نفسي ودمي وكاميراتي

ابراهيم فرح

نقل فنان شهير إلى العناية المركزة ونجله يطلب الدعاء

ترامب

مصيدة ترامب لأحدث الأسلحة الروسية

صحن المطاف

مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بالطائفين مع هطول الأمطار

بغداد

سقوط أكبر زعيم لشبكات الدعارة.. أرباح مليون دولار يوميا

بدء محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

قضايا وحوادث

جمال وعلاء مبارك
جمال وعلاء مبارك

علي محمود

أخبار متعلقة
#

ظهور مميز لقاضية في التلاعب بالبورصة

#

اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين بـ"التلاعب بالبورصة"

#

بدء محاكمة "علاء وجمال مبارك" في "التلاعب بالبورصة"

#

اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب في البورصة"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق بعد قبول طلب الرد المقيد برقم 1028 والمقام من المدعي بالحق المدني.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا.

وكانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

يذكر أن غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق محطة قطارات في شرق لندن بسبب تحذير أمني
» تعليق مفاجئ من شيرين رضا على صورة نجل عمرو دياب ووالدته
» ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة "سوبر"
» فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"
» لحظة القبض على لص داخل الحرم المكي
» "الإفتاء" تكشف لماذا يستهدف الإرهاب المصريين في الأعياد؟
» رجل أعمال يدعو لمقاضاة الحكومة بسبب إجازة العيد
» قرقاش: هجوم عدن رسالة واضحة عن مصدر الخطر
» السبب الحقيقي وراء تلون السماء بـ"الأحمر"
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» نجل فنان شهير: والدي لم يترك لنا أموالا عند وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات