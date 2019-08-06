الجزائر.. قرار بالقبض على وزير الدفاع السابق بتهمة التآمر

وقال تلفزيون النهار الجزائري، إن المحكمة العسكرية أصدرت القرار ضد خالد نزار وابنه لطفي نزار، والمدعو فريد بن حمدين، وهو صاحب شركة صيدلة ومتهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني مع خالد نزار ونجله.