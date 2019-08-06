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إغلاق محطة قطارات في شرق لندن بسبب تحذير أمني

عرب وعالم

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

علي محمود

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استئناف حركة القطارات بعد توقفها

قالت سلطة النقل في لندن إن محطة قطارات كانينج تاون في شرق العاصمة البريطانية أغلقت اليوم الثلاثاء بسبب تحذير أمني خارجها مع تشديد إجراءات الأمن عقب هجوم خارج البرلمان في وقت سابق اليوم.
وقالت سلطة النقل على تويتر ”محطة كانينج تاون مغلقة الآن والقطارات لا تتوقف.، ويحدث هذا بينما نتعامل مع تحذير أمني خارج المحطة.“

وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب ما لا يقل عن 20 بعدما دهست سيارة مشاة على جسر وستمنستر قرب البرلمان البريطاني وطعن مهاجم شرطيا فيما وصفته الشرطة بأنه حادث إرهابي.

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