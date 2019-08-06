في أول ظهور لها.. حفيدة الفيشاوي تفجر مفاجآت مدوية

فجرت لينا أحمد الفيشاوي، حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في فيديو مصور، مفاجآت مدوية، حيث تحدثت عن حبھا الكبير لجدھا، وحزنھا الشديد لرحيله دون أن تودعه أو تلقي النظرة الأخيرة عليه.

وكشفت لينا أن والدتھا أخبرتھا برحيل جدھا فور وفاته مباشرة، وحينھا دخلت في حالة نفسية سيئة، وكانت مدمرة.

كما أعلنت أنھا كانت تخطط للقاء جدھا قبل وفاته بأيام قليلة، لكن الموت جاء سريعاً ومفاجئاً، وظروفھا السيئة منعتھا من رؤيته طوال الأشھر الماضية.