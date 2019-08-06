عميد معهد الأورام عن الحادث: أول مرة أشوف هذا الدمار

06 أغسطس 2019 - 01:36 م



قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إنه توجه بالمعهد فور سماعه الخبر، ووجد أن حجم الدمار ضخم، ولم يره من قبل، معقبا: "الأرض كانت محفورة أمام المعهد".



وجه أبو القاسم خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة " تن"، بأن المعهد نقل المرضى إلى المستشفيات المجاورة منه حتى هدأت الأمور، مضيفا: "نقلنا 79 مريضًا، منهم 49 في دار السلام، و4 في قصر العيني، و31 بمعهد ناصر".



وأوضح أن كل أطباء المعهد توجهوا إلى المستشفيات للاطمئنان على المرضى، متابعا: "كل دكتور جه يطمن على المرضى بتوعه، وقعدوا لحد الساعة 6 الصبح لحد ما اطمنا على المرضى".

