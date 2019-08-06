بسبب فيديو راقص.. سعودية تثير غضب المملكة

بدون قصد تسببت الفنانة ميريام فارس، بعد نشرها مقطع فيديو من حفلتها بالقرية العالمية بدبي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي ترقص برفقة فتاة سعودية، في موجة غضب بين جماهير أهل المملكة السعودية.

وعلى الرغم من أن الحفلة قديمة إلا أن ميريام أعادت نشر الفيديو مؤخراً، وظهرت ميريام بمقطع الفيديو وهي تقف على المسرح بجوار فتاة سعودية وتسألها إن كان من الممكن أن ترقص معها رغم كونها فتاة سعودية، وأجابتها الفتاة بالإيجاب، وردت عليها ميريام بسؤال آخر حول موافقة والد ووالدة الفتاة، لتجيب "إن شاء الله"، ثم بدأت وصلة الرقص على المسرح بينهما وسط تفاعل الجمهور.

تخطّى الفيديو المليون مشاهدة، ولكن التعليقات جاءت مستنكرة وصلة الرقص كونها محجبة فضلاً عن أن ذلك خارج عن عاداتهم وتقاليدهم.