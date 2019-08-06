إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الأورام

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متابعات- الدويني فولي

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نائب

أسرة

محكمة النقض

معهد الأورام

أصيب المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الانفجار الإرهابي الأليم الذي حدث أمام معهد الأورام بالمنيل.
وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنه تصادف قيادته لسيارته بصحبة الأسرة في مكان الحادث، والذي نجم عنه إصاباتهم إصابات متفرقة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر.

وأصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم تعليمات لمساعده لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية بالانتقال إلى معهد ناصر للاطمئنان على صحة المستشار المصاب، وأسرته وتلقيهم أوجه الرعاية والعلاج الكاملة وتكليف أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، تبين من الفحص المبدئي، أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

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