إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الأورام

أصيب المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في حادث الانفجار الإرهابي الأليم الذي حدث أمام معهد الأورام بالمنيل.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنه تصادف قيادته لسيارته بصحبة الأسرة في مكان الحادث، والذي نجم عنه إصاباتهم إصابات متفرقة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر.