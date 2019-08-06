عقوبة لمدربة.. قامت بفعل صادم مع "دولفين"

شهدت إدارة دبي دولفيناريوم حادثا غريبا من نوعه وبه بعض القسوة تجاه الحيوانات الأليفة، حيث جلست مدرب على ظهر أحد الدلافين، الأسبوع الماضي، في مشهد مسيء وبه الكثير من القسوة تجاه الحيوانات الصديقة للإنسان، ما دفع الإدارة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وظهرت المدربة في مقطع فيديو، جالسة على ظهر الدلافين لمدة ست ثوانٍ، قبل أن تغوص في حمام السباحة؛ بينما الجلوس على ظهر الدلافين خارج المياه، يمكن أن يُلحق الضرر بسهولة بأعضاء الدلافين.

وأوضح الخبراء أن الثدييات لا يمكنها أن تحمل وزن جسمها خارج الماء؛ وبالتالي فإن زيادة وزن الإنسان فوق ذلك ينطوي على خطر التسبب في ضرر لأعضاء الدولفين الداخلية.

ومن جانبه قال متحدث باسم دبي دولفيناريوم، الذي تم افتتاحه في عام 2008، أن التحقيق جارٍ؛ لكنه رفض التعليق على ما ظهر بالشريط، مضيفًا: "الإدارة تحقق في الفيديو، لا يمكننا التحدث عنه أثناء التحقيق".