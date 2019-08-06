» الزمالك يستبعد «حامد» و«ساسي» من افتتاحية أبطال أفريقيا

06 أغسطس 2019 - 04:46 م

يغيب الثنائي طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن المواجهة الافتتاحية للفريق في دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمعه أمام ديكاداها الصومالي.

ويغيب اللاعبان بسبب حصولهما على راحة، حيث لم يحصلان على فترات راحة، عقب مشاركتهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي ودعها المنتخب المصري من دور الستة عشر، واختتمها المنتخب التونسي في المركز الرابع.

واستقر طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للزمالك على انتظام الفريق فى معسكر مبكر قبل مباراة ديكاداها الصومالي بـ48 ساعة،ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكره المغلق يوم الجمعة المقبل خاصة وأن يحيي يرغب فى توفير جو من التركيز والهدوء للاعبين قبل اللقاء.

ويحتضن ستاد بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة مباراة الزمالك أمام ضيفه ديكاداها، في العاشرة مساء الأحد المقبل، بذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



