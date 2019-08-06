  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:04 م
بحث متقدم
صدام والفنانة الإباحية

كيف تسبب صدام حسين في اعتزال فنانة إباحية؟

السعودية

ملك السعودية يقرر عدم الذهاب للحج.. السبب غريب

الجزائر

أمر بتوقيف وزير الدفاع الجزائرى السابق

تونس

الرئيس التونسي السابق يعلن ترشحه للانتخابات

استاد القاهرة

استاد القاهرة يرفض استضافة سوبر الأهلي والزمالك

دار الإفتاء

الإفتاء تقلب الطاولة على الإخوان برسالة نارية

الزمالك ونهضة بركان

عقوبة قاسية من الاتحاد الإفريقي ضد الزمالك

أرشيفية

عقم وخيانة وفقر.. إنكار نسب الأبناء يطرق أبواب المحاكم

تنسيق الجامعات

برقم الجلوس.. نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2019

محمد رمضان

فتاة شبه عارية تفاجئ محمد رمضان بالأحضان والقبلات

البرلمان الإفريقي يطالب بوضع قانون لحسن إدارة المياه

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة بنيوزيلندا

#

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

#

"بوتين" يفرض رقابة على الإنترنت في روسيا

افريقيا

العلاقات الدولية

إدارة المياه

البرلمان الإفريقي

لجنة فض النزاع

فتحت لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية، برئاسة عبده بكار كون صديقي، وبحضور النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ملف المياه فى أفريقيا، وكافة القضايا المتعلقة بها من زراعة وتغير المناخ، وسط مطالبات بإعداد قانون نموذجى لحسن إدارة المياه.

وقالت لواد كسنجوا، عضوه البرلمان الأفريقى عن دولة ناميبيا، إن أكبر التحديات التى تواجه أفريقيا أيضا هى قضية بدائل "مياه الأمطار" لاسيما فى البلاد التى تقوم الحياة فيها على مياه الأمطار، مشيراً إلى ناميبيا رغم كونها تنتج أفضل أنواع اللحوم فى العالم لكن المزارعين عانوا لمدة عامين بسبب الجفاف الذى ضرب البلاد لندره الأمطار، لذا من الضرورى وضع قضية تغيير المناخ بجدية شديدة على أجندة الأتحاد الأفريقى.

وطالبت البرلمانية، بوضع قانون نموذجى لحسن إدارة المياه والاستخدام المشترك، لافته إلى أهمية أن يكون هناك تعاون مصرى مع ناميبيا، للاستفادة من خبراتها فى مجال حفر أبار المياه الجوفية والنفاذ إليها.

فيما قال تيكلا تسيما، عضو البرلمان الأفريقى عن دولة أثيوبيا، إن هناك قضية فى غاية الأهمية فالمشكلة ليست فقط فى إدارة الموارد المائية، إنما حسن إدارة أغلب الموارد البشرية.

وفى الوقت الذى تسأل ممثل دولة أثيوبيا، على أسباب عدم انضمام مصر والسودان إلى اتفاقية دول حوض النيل، علق السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المياه، بتأكيده أنه ليس مخمولاً للإيجابية نيابة عن دولة السودان، لكن بالنسبة إلى مصر فأن هناك بعض الأمور التى لم تتضمنها أو تتناولها الاتفاقية بشكل محدد، مثل كيف يتم التعامل مع المشروعات على نهر النيل وأمور تتعلق بزيادة إيرادات النهر.

كما دعا النائب المغربى نور الدين قربال، لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، إلى العمل على تجميع كل التشريعات الخاصة بالمياه فى القارة الإفريقية، وتوحيدها فى تشريع واحد تمهيدا لعرضه على البرلمان الإفريقى.

وأكد قربال ضرورة التفكير فى ندرة المياه وكيفية تدبيرها، والعمل على تحقيق ذلك من خلال رؤية واضحة، لافتا إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا استراتيجيا أيضا فيما يخص الحلول المتعلقة بالمياه المشتركة بين البلدان الإفريقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الهلال وأهلي جدة
» «كوتينيو» يقترب من العودة للدوري الإنجليزي
» وصول 12 ألف حاج مصري من المدينة إلى مكة المكرمة
» العاهل الأردنى يطير لبريطانيا وشقيقه يحلف اليمين بدلًا منه
» رسالة من مجلس الأهلي إلى «فيفا»
» الزمالك يستبعد «حامد» و«ساسي» من افتتاحية أبطال أفريقيا
» ختان بريطاني في الـ70 من عمره.. تعرف على السبب
» إغلاق محطة قطارات في شرق لندن بسبب تحذير أمني
» تعليق مفاجئ من شيرين رضا على صورة نجل عمرو دياب ووالدته
» ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة "سوبر"
» فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة