البرلمان الإفريقي يطالب بوضع قانون لحسن إدارة المياه

فتحت لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية، برئاسة عبده بكار كون صديقي، وبحضور النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ملف المياه فى أفريقيا، وكافة القضايا المتعلقة بها من زراعة وتغير المناخ، وسط مطالبات بإعداد قانون نموذجى لحسن إدارة المياه.

وقالت لواد كسنجوا، عضوه البرلمان الأفريقى عن دولة ناميبيا، إن أكبر التحديات التى تواجه أفريقيا أيضا هى قضية بدائل "مياه الأمطار" لاسيما فى البلاد التى تقوم الحياة فيها على مياه الأمطار، مشيراً إلى ناميبيا رغم كونها تنتج أفضل أنواع اللحوم فى العالم لكن المزارعين عانوا لمدة عامين بسبب الجفاف الذى ضرب البلاد لندره الأمطار، لذا من الضرورى وضع قضية تغيير المناخ بجدية شديدة على أجندة الأتحاد الأفريقى.

وطالبت البرلمانية، بوضع قانون نموذجى لحسن إدارة المياه والاستخدام المشترك، لافته إلى أهمية أن يكون هناك تعاون مصرى مع ناميبيا، للاستفادة من خبراتها فى مجال حفر أبار المياه الجوفية والنفاذ إليها.

فيما قال تيكلا تسيما، عضو البرلمان الأفريقى عن دولة أثيوبيا، إن هناك قضية فى غاية الأهمية فالمشكلة ليست فقط فى إدارة الموارد المائية، إنما حسن إدارة أغلب الموارد البشرية.

وفى الوقت الذى تسأل ممثل دولة أثيوبيا، على أسباب عدم انضمام مصر والسودان إلى اتفاقية دول حوض النيل، علق السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المياه، بتأكيده أنه ليس مخمولاً للإيجابية نيابة عن دولة السودان، لكن بالنسبة إلى مصر فأن هناك بعض الأمور التى لم تتضمنها أو تتناولها الاتفاقية بشكل محدد، مثل كيف يتم التعامل مع المشروعات على نهر النيل وأمور تتعلق بزيادة إيرادات النهر.

كما دعا النائب المغربى نور الدين قربال، لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، إلى العمل على تجميع كل التشريعات الخاصة بالمياه فى القارة الإفريقية، وتوحيدها فى تشريع واحد تمهيدا لعرضه على البرلمان الإفريقى.

وأكد قربال ضرورة التفكير فى ندرة المياه وكيفية تدبيرها، والعمل على تحقيق ذلك من خلال رؤية واضحة، لافتا إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا استراتيجيا أيضا فيما يخص الحلول المتعلقة بالمياه المشتركة بين البلدان الإفريقية.