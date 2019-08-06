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أمر بتوقيف وزير الدفاع الجزائرى السابق

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الجزائر
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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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أعلنت الجزائر صدور أمر توقيف بحق وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار ونجله وشخص آخر، بتهم التآمر على الجيش الوطنى. 

وقال تلفزيون "النهار" الجزائري، إن المحكمة العسكرية أصدرت القرار ضد خالد نزار وابنه لطفي نزار، والمدعو فريد بن حمدين، وهو صاحب شركة صيدلة ومتهم بمحاولة التآمر على الجيش الوطني مع خالد نزار ونجله.

وأثبتت التحقيقات التي قامت بها مصلحة القضاء العسكري أن المتهمين الثلاثة تورطوا في التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام.


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