  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:04 م
بحث متقدم
صدام والفنانة الإباحية

كيف تسبب صدام حسين في اعتزال فنانة إباحية؟

السعودية

ملك السعودية يقرر عدم الذهاب للحج.. السبب غريب

الجزائر

أمر بتوقيف وزير الدفاع الجزائرى السابق

تونس

الرئيس التونسي السابق يعلن ترشحه للانتخابات

استاد القاهرة

استاد القاهرة يرفض استضافة سوبر الأهلي والزمالك

دار الإفتاء

الإفتاء تقلب الطاولة على الإخوان برسالة نارية

الزمالك ونهضة بركان

عقوبة قاسية من الاتحاد الإفريقي ضد الزمالك

أرشيفية

عقم وخيانة وفقر.. إنكار نسب الأبناء يطرق أبواب المحاكم

تنسيق الجامعات

برقم الجلوس.. نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2019

محمد رمضان

فتاة شبه عارية تفاجئ محمد رمضان بالأحضان والقبلات

«كوتينيو» يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

الرياضة

كوتينيو وميسى
كوتينيو وميسى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

#

نجم منتخب مصر على أعتاب الدوري الإنجليزي بعرض رسمي

#

"أحمد سعد": أتمنى أرجع عازب

#

«كلوب» يدعم «صلاح» بعد قرار الاتحاد الإنجليزي

برشلونة

المصريون

ليفربول

أرسنال

كوتينيو

اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني من الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لعدة تقارير صحفية على رأسها «ليكيب».

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فيليب كوتينيو سيعود مُجددًا للدوري الإنجليزي في الصيف الجاري عن طريق بوابة أرسنال، وذلك على الرغم من نفي يوناي إيمري، المدير الفني للجانرز الدخول في مفاوضات لضم اللاعب.

وأشار التقرير الصحفي إلى أن اللاعب البرازيلي سينتقل إلى أرسنال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة تنتهي في الصيف المقبل.

وضم أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية كلًا من داني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد ونيكولاس بيبي من ليل الفرنسي، بجانب التعاقد على صفقة للموسم المقبل مع المدافع صاليبا من نادي سانت إيتان الفرنسي.

يُذكر أن كوتينيو كان قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 145 مليون يورو.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الهلال وأهلي جدة
» «كوتينيو» يقترب من العودة للدوري الإنجليزي
» وصول 12 ألف حاج مصري من المدينة إلى مكة المكرمة
» العاهل الأردنى يطير لبريطانيا وشقيقه يحلف اليمين بدلًا منه
» رسالة من مجلس الأهلي إلى «فيفا»
» الزمالك يستبعد «حامد» و«ساسي» من افتتاحية أبطال أفريقيا
» ختان بريطاني في الـ70 من عمره.. تعرف على السبب
» إغلاق محطة قطارات في شرق لندن بسبب تحذير أمني
» تعليق مفاجئ من شيرين رضا على صورة نجل عمرو دياب ووالدته
» ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة "سوبر"
» فنانة شهيرة عن انفجار معهد الأورام: "أنا عاجزة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة