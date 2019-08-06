» مستشفيات الأزهر تفتح أبوابها لمصابي معهد الأورام

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مبعوثًا وممثلًا شخصيًا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي أعلن عن كامل الدعم والمساندة لجامعة القاهرة على أثر الحادث الإرهابي الذي شهدته المنطقة الأمامية للمعهد القومي الأورام.

وأعلن المحرصاوي أن وضع مستشفيات جامعة الأزهر على أهبة الاستعداد منذ اللحظة الأولى، لاستقبال المصابين وتقديم كافة الخدمات العلاجية التي يمكن أن يحتاجوا إليها.

فيما تلقى رئيس جامعة القاهرة اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر، الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معربًا عن تعزيته لشهداء الحادث الغشيم، وتوجيهه لجميع مستشفيات جامعة الأزهر بتقديم أي مساندة ودعم، ووجه الدكتور الخشت الشكر لكل من فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر.