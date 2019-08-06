"الفلك الدولي" يكشف سبب احمرار السماء

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كشف مركز الفلك الدولي، السبب وراء تغير لون السماء في عدد من دول العالم بعد غروب الشمس أو قبل شروقها، والتي يصبح لون السماء فيها أحمرا.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز، إن الظاهرة بدأت في أوروبا نهاية شهر يوليو الفائت، ووصلت إلى منطقتنا العربية خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب موقع الفلك الدولي.

وأرجع سبب هذه الظاهرة إلى انتشار دخان حرائق الغابات التي تحدث الآن في المناطق القريبة من القطب الشمالي، وتعتبر هي أسوأ كارثة حرائق في تلك المنطقة منذ 10 آلاف سنة، والمنطقة التي تحدث فيها الحرائق هي تحديدا شمال سيبيريا وشمال إسكندنافيا وألاسكا وجرينلاند وكندا.

?وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لهذه الظاهرة في السعودية والأردن ومصر وغيرها من دول العالم ومنها في أوروبا وأمريكا.

وشرح شوكت أنه بسبب الحرائق هذه ذاب في شهر يوليو الفائت 197 مليار طن من الثلج في منطقة جرينلاند.

وتابع: "يقول الخبراء يبدو أن دخان الحرائق يقع في منطقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي (ارتفاع الستراتوسفير ما بين 15 كم إلى 50 كم)، ولكنه من غير المؤكد إن استطاع الدخان من الوصول إلى ارتفاعات أعلى في الغلاف الجوي".

?ولفت إلى أن الدخان الكثيف الذي نتج عن الحرائق وصل إلى ارتفاعات شاهقة في الغلاف الجوي، وأصبح قادرا على عكس أشعة الشمس بشكل لافت للنظر حتى بعد غروبها بفترة من الزمن، لأن الشمس تبقى ظاهرة على تلك الارتفاعات.

وأكد أن ما شاهده العديد من الناس في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن هذه الأدخنة تقوم بتشتيت أشعة الشمس بشكل لافت للنظر وتبدو السماء بألوان حمراء وبنفسجية غير معتادة.


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