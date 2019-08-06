بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة

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اتحاد الكرة

فيفا

لجنة

المصريون

ينتظر ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة الإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» علي تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية خلال الفترة القادمة.

وكان الاتحاد الدولي قد أرسل لجنة لدراسة الموقف القانوني للجبلاية، بعد استقالة اتحاد الكرة السابق عقب خروج مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة نتائجها خلال موعد أقصاه يوم 20 أغسطس الحالي، لتعيين لجنة لإدارة شئون الإتحاد.

وجاءت أعضاء اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة كالآتى:

1- عمرو الجنايني( المحامي الشهير وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق).

2-أحمد عبدالله ( نجم الزمالك الأسبق).

3- محمد فضل ( نجم الأهلي الأسبق ومدير بطولة امم افريقيا 2019)

4- شعبان بسطاوي ( مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة).

5- دكتورة سحر عبد الحق( رئيس نادي النصر السابق وممثلة المرأة في الإتحاد).


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