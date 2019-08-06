  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:28 م
بحث متقدم
انفجار معهد الأورام

صاحبة أشهر صورة لحادث معهد الأورام تكشف تفاصيل الواقعة

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

رئيس جامعة القاهرة يكشف رقم صادم لخسائر معهد الأورام

أرشيفية

فتاة تضع مولودها أثناء أدائها فريضة الحج

الأرصاد

«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

الخليج

إسرائيل تشارك فى تأمين الملاحة بالخليج

اتحاد الكرة

بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة

خالد يوسف

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

الراقصة التونسية

راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

البنك المركزي

احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار

بشار الأسد

فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

إيران تطالب غوتيريش بمواجهة عقوبات واشنطن بحق "ظريف"

عرب وعالم

جواد ظريف
جواد ظريف

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ظريف: "لا معلومات لدينا بشأن إسقاط طائرة إيرانية"

#

ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني

#

ترامب يهدد بعقوبات جديدة على إيران

#

البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة إيران وبلد عربي فورًا

طالبت طهران، الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة "التحرك للمحافظة على تماسك المنظمة الأممية ومواجهة الإجراءات غير القانونية وغير الدبلوماسية من الولايات المتحدة المتعلقة بفرض عقوبات بحق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".
جاء ذلك في بيان وزعته البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين بنيويورك.
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، بإدراجه في "قائمة الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".
وأشار البيان الإيراني أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يدين سلوك الولايات المتحدة غير القانوني لصالح تعزيز التعددية ، كما يجب الوقوف بحزم في الدفاع عن المبادئ الراسخة للقانون الدولي المقررة".
وأضاف: "تتوقع إيران أن يضطلع الأمين العام بدوره النشط في الحفاظ على تماسك منظمة الأمم المتحدة بما يتماشى مع مسؤولياته في مواجهة الاتجاه الخطير".
واعتبر بيان البعثة الدبلوماسية الإيرانية الإجراء الأمريكي بحق ظريف "خطوة أخرى غير قانونية وغير دبلوماسية وتنتهك بشكل صارخ معايير ومبادئ القانون الدولي الأساسية، بما في ذلك أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن "إيران الإسلامية تعتبر هذا العمل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدبلوماسي، ولا سيما مبدأ حرمة المسؤولين الأجانب رفيعي المستوى وحصانتهم، بما في ذلك حصانة وزراء الشؤون الخارجية الحاليين، كقاعدة مقبولة عالميًا وسيادة القانون الدولي".
وتصاعد التوتر مؤخرًا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة ودول خليجية حليفة لها من جهة أخرى إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، في مايو/ أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على إيران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
كما تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن أشلاء ضحايا حادث معهد الأورام
» صورة لشرطة تكساس تثير غضب مواطنين أمريكيين
» مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي
» استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا لهذا السبب
» "الفلك الدولي" يكشف سبب احمرار السماء
» منتخب الناشئين يهزم السويد 32 /29
» مدرب صن داونز: الأهلي والزمالك سبب خروج مصر من أمم إفريقيا
» استشاري يوضح عادة خطيرة تؤدي لوفاة الرضيع أثناء النوم
» أبطال آسيا.. الهلال يقسو على أهلي جدة برباعية
» ملك السعودية يقرر عدم الذهاب للحج.. السبب غريب
» تشيلسي يعتذر عن الاعتداء الجنسي على لاعبيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة