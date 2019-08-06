  • الثلاثاء 06 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:28 م
بحث متقدم
بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

رئيس جامعة القاهرة يكشف رقم صادم لخسائر معهد الأورام

أرشيفية

فتاة تضع مولودها أثناء أدائها فريضة الحج

الأرصاد

«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

الخليج

إسرائيل تشارك فى تأمين الملاحة بالخليج

اتحاد الكرة

بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة

خالد يوسف

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

الراقصة التونسية

راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

البنك المركزي

احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار

بشار الأسد

فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

الملك عبدالله

ملك الأردن يغادر وشقيقه يؤدي اليمين ليحل محله

صورة لشرطة تكساس تثير غضب مواطنين أمريكيين

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بسبب فيديو راقص.. سعودية تثير غضب المملكة

#

صورة في شهر العسل لفنان شهير تثير غضب السوشيال ميديا

#

"هتخلف منها أمتى" تثير غضب "عز" وفنانة شهيرة

#

صورة احتضان إعلامي شهير لعارضة أزياء كويتية تثير ضجة

أثار تصرف رجال شرطة خيالة في مدينة غالفستون بولاية تكساس الأمريكية، ردود فعل غاضبة من قبل مواطنين أمريكيين، عقب انتشار صورة لضابطين يقودان رجلا من أصول إفريقية مكبلا خلف أحد الخيول.
وانتشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت استنكارا واسعا، حيث استذكرت الصورة فترة العبودية التي كانت سائدة مطلع القرن الماضي.
وعقب ذلك، قدم رئيس قسم شرطة غالفستون اعتذاره لسوء تصرف الشرطيين الاثنين، مؤكدا أنه تصرف "غير مقبول". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن أشلاء ضحايا حادث معهد الأورام
» صورة لشرطة تكساس تثير غضب مواطنين أمريكيين
» مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي
» استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا لهذا السبب
» "الفلك الدولي" يكشف سبب احمرار السماء
» منتخب الناشئين يهزم السويد 32 /29
» مدرب صن داونز: الأهلي والزمالك سبب خروج مصر من أمم إفريقيا
» استشاري يوضح عادة خطيرة تؤدي لوفاة الرضيع أثناء النوم
» أبطال آسيا.. الهلال يقسو على أهلي جدة برباعية
» ملك السعودية يقرر عدم الذهاب للحج.. السبب غريب
» تشيلسي يعتذر عن الاعتداء الجنسي على لاعبيه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة