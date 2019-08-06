باكستان تبحث مع السعودية تطورات أزمة "كشمير"

رئيس جامعة القاهرة يكشف رقم صادم لخسائر معهد الأورام
فتاة تضع مولودها أثناء أدائها فريضة الحج
«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى
إسرائيل تشارك فى تأمين الملاحة بالخليج
بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة
قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف
راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس
احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار
فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي
ملك الأردن يغادر وشقيقه يؤدي اليمين ليحل محله
فجر
03:47
شروق
05:19
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:52
عشاء
20:22