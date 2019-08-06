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حماية المستهلك يكشف استعدادات الجهاز لعيد الأضحي

الحياة السياسية

رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي
رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي

المصريون ـ متابعات

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كشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن استعدادات الجهاز لعيد الأضحى المبارك.
وقال راضي عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» إن هناك تنسيق مع الأجهزة المعنية بتوفير سيارات الضبطية القضائية مقسمة في كافة المناطق التجارية لمراقبة الأسواق.
وأضاف راضي عبد العاطي، أن هناك متابعة للأسواق بصفة يومية يتم تكثيفها في المناسبات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك منافذ ثابتة في الميادين لتلقي أي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد فضلا عن توعية المواطنين تأكيدا لاهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بحماية المستهلك.


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