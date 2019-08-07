  • الأربعاء 07 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:09 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

الكشف عن القيمة الفعلية لتبرع "صلاح" لمعهد الأورام

معهد الأورام

صاحبة أشهر صورة لحادث معهد الأورام تكشف تفاصيل الواقعة

بالفيديو.. لحظة انفجار السيارة المفخخة أما معهد الأورام

رئيس جامعة القاهرة يكشف رقم صادم لخسائر معهد الأورام

أرشيفية

فتاة تضع مولودها أثناء أدائها فريضة الحج

الأرصاد

«الأرصاد» تطلق تحذيرًا خلال عيد الأضحى

الخليج

إسرائيل تشارك فى تأمين الملاحة بالخليج

اتحاد الكرة

بالأسماء.. لجنة موقتة لإدارة اتحاد الكرة

خالد يوسف

قرار جديد من المحكمة بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف

الراقصة التونسية

راقصة شهيرة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس

بشار الأسد

فضائح «أبناء الأسد» تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

باحث روسي يكشف تأثير حرائق غابات سيبيريا على الكوكب

الصفحة الأخيرة

حرائق الغابات
حرائق الغابات

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

باحث إسلامي: من يصلى على الرسول ضال ومشرك

#

العثور على مقبرة ديناصورات بأمريكا

#

5 فوائد مذهلة قد تسمعها لأول مرة عن الاستحمام

#

علماء: «الواي فاي» خطر قاتل

أفاد الباحث الرئيسي في مرصد فويكوف الجيوفيزيائي، أندريه كيسيليوف، أن تأثير حرائق الغابات في سيبيريا على المناخ العالمي لا يكاد يذكر.
وقال كيسليوف "إذا تحدثنا عن الأثر على المناخ، فإن كمية كبيرة من غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان تطلق بطبيعة الحال أثناء حرائق الغابات. كما يطلق الميثان في الحرائق لأنه نتاج الاحتراق غير الكامل، وإلى حد كبير، فإن تأثير هذه الحرائق على المناخ ليس كبيراً جداً، لأنه في نهاية المطاف حدث إقليمي كارثي، وعلى الصعيد العالمي، له تأثير ضئيل... وبطبيعة الحال، فإن انبعاثات الغازات كبير، ولكنه ليس كارثياً".
وأوضح الخبير بأنه "على المستوى المحلي ستتغير القدرة العاكسة لسطح الأرض: فبدلاً من الخلفية الخضراء والغابات، فإن أشعة الشمس سوف "ترتكز" الآن على الأرض المحروقة المظلمة، والتي سوف تمتصها بنشاط أكثر وترتفع درجة الحرارة".
وأشار كيسيليوف إلى أن الغابات ليست دائما رئات الكوكب وتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، وأن هذه هي صفة الغابات الشابة، أما الغابات القديمة، حيث العديد من الأشجار المتعفنة والجافة، على العكس من ذلك، هي مصدر لثاني أكسيد الكربون.
ووصلت مساحة حرائق الغابات في روسيا إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 % مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض حالة الطوارئ في أربع أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك ، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» سيد عبدالحفيظ: الزمالك ساعد الأهلي في الحصول على الدوري
» حركة النهضة التونسية ترشح عبد الفتاح مورو للرئاسة
» تطورات جديدة بشأن أشلاء ضحايا حادث معهد الأورام
» صورة لشرطة تكساس تثير غضب مواطنين أمريكيين
» احتياطى مصر النقدي يقترب من الـ 45 مليار دولار
» مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي
» ملك الأردن يغادر وشقيقه يؤدي اليمين ليحل محله
» استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا لهذا السبب
» "الفلك الدولي" يكشف سبب احمرار السماء
» مدرب صن داونز: الأهلي والزمالك سبب خروج مصر من أمم إفريقيا
» استشاري يوضح عادة خطيرة تؤدي لوفاة الرضيع أثناء النوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي
تدخين الشيشة